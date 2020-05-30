Кличко: У Києві за добу підтвердили 55 випадків коронавірусу

Новини України:У Києві за минулу добу виявлено 55 нових випадків коронавірусної хвороби, зафіксовано ще 40 одужань.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Facеbook.

"За минулу добу в Києві лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус у 55 людей. 7 з них - медики. Один випадок - летальний", - написав він.

На сьогодні в столиці вже 2904 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Серед тих, що захворіли за добу, - 34 жінки віком від 21 до 77 рокiв та дівчинка 15 років, 19 чоловікiв від 21 до 81 року і хлопчик, якому 3 роки.

До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Усього коронавірус за період пандемії подолали 637 мешканців Києва.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за добу зафіксовано 393 нові випадки захворювання на COVID-19. Загалом на COVID-19 захворіло 23 204 особи, з них 1700 дітей і 4475 медпрацівників. Одужало вже 9311 осіб, летальних випадків зафіксовано 696.