У Києві на карантин закрили ще один гуртожиток

Новини України:У Києві на карантин закрили гуртожиток на проспекті Гагаріна через спалах коронавірусу.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Facebook.

"Вчора в місті закрили на карантин гуртожиток на проспекті Гагаріна. Там виявили спалах вірусу. Один хворий помер у лікарні, ще трьох госпіталізували з легкою формою", - написав він.

Усі інші мешканці гуртожитка перебувають на самоізоляції, їх обстежують медики, наголосив Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві за минулу добу виявлено 55 нових випадків коронавірусної хвороби, зафіксовано ще 40 одужань.

В Україні за добу зафіксовано 393 нові випадки захворювання на COVID-19. Загалом на COVID-19 захворіло 23 204 особи, з них 1700 дітей і 4475 медпрацівників. Одужало вже 9311 осіб, летальних випадків зафіксовано 696.