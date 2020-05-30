Окупанти двічі обстріляли позиції ОС під Авдіївкою

Новини України:Російсько-окупаційні війська від початку поточної доби двічі відкривали вогонь у районі Авдіївки.

Про це поінформував полковник Дмитро Гуцуляк на брифінгу у суботу.

«Від початку поточної доби, 30 травня, російсько-окупаційні війська двічі вели свою ганебну збройну активність в районі Авдіївки. Спочатку окупанти відкрили вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, пізніше випустили по наших оборонцях 6 мін 82-го калібру», – зазначив Гуцуляк.

За його словами, підрозділи Об’єднаних сил, застосовуючи легке піхотне озброєння, примушували окупантів до дотримання режиму «тиша».

Бойових втрат, за наявною інформацією, серед українських військовослужбовців немає.