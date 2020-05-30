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Двох посадовців ДАБІ судитимуть за одержання хабара

Двох посадовців ДАБІ судитимуть за одержання хабара
16:43 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:20 лютого 2020 року слідчі ДБР затримали посадовицю та її спільника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Скеровано до суду обвинувальний акт відносно посадовиці ДАБІ та її спільника, які обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди.

“Скеровано до суду обвинувальний акт відносно завідувачки одного з секторів Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Миколаївській області та її спільника - колишнього начальника Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Миколаївській області. Вони обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди вчиненому службовою особою та за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві.

“Досудовим розслідуванням установлено, що посадовиця ДАБІ зі своїм спільником вимагали та одержали 700 доларів США неправомірної вигоди від директора товариства з обмеженою відповідальністю за позитивне проходження планової перевірки та безперешкодне здійснення цим товариством господарської діяльності. За вказівкою завідувачки сектору неправомірна вигода у розмірі 700 доларів США була передана її посереднику”, - повідомили у пресслужбі.

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Вказано, що у разі доведення вини, обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, начальник управління Повітряних сил ЗСУ піде під суд через збитки на майже 800 тис. гривень.

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Суд, Хабар, Затримання, ДАБІ.
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