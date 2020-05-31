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Київ та п’ять областей України наразі не готові до подальшого послаблення карантину

Київ та п’ять областей України наразі не готові до подальшого послаблення карантину
15:54 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Для переходу до нового етапу карантину область має відповідати трьом критеріям.

Станом на 31 травня місто Київ, а також Волинська, Донецька, Львівська, Рівненська та Чернівецька області не готові до другого етапу карантину.

Про це свідчать дані МОЗ. Наголошується, що  перехід областей до другого етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Мова йде про наступні критерії:

Відповідно до наведених даних, місто Київ, а також Волинська, Львівська, Рівненська та Чернівецька області не відповідають критерію інцидентності. Донецька область, водночас, не відповідає критерію охоплення тестуванням.

Нагадаємо, станом на 09:00 31 травня в Україні зафіксовано 23 672 випадки коронавірусної хвороби (+468 випадків за добу). 708 випадків виявились летальними, за добу від COVID-19 померло 12 пацієнтів.

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МОЗ, Карантин, Критерії, Послаблення, Не готові, Шість Регіонів.
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