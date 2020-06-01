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Розбірки у Броварах: 20 учасників перестрілки відправили під варту

Розбірки у Броварах: 20 учасників перестрілки відправили під варту
09:07 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новини України:Аваков розповів про хід гучної справи.

Наразі 20 учасників перестрілки, що днями сталася у Броварах, відправлено під варту. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Отже, на зараз 20 фігурантам справи щодо стрілянини у Броварах обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без застави. Ще одну справу суд розглядатиме о 10-й", - повідомив Аваков.

За його словами, ще двом особам оголошено підозру заочно – до затримання.

"На черзі — організатори злочину", - резюмував Аваков.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня в Броварах Київської області стався конфлікт зі стріляниною через міжміські маршрутні перевезення.

Внаслідок конфлікту постраждали троє осіб, двоє з них із вогнепальними пораненнями перебувають у лікарні.

За даними МВС, у конфлікті взяли участь понад 100 осіб, один автобус з озброєними людьми приїхав з Вінниці, інша група трьома мікроавтобусами прибула з Києва.

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Слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна), а також за ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство двох і більше осіб) Кримінального кодексу України.

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Варта, Бровари, Стрілянина, Арешт, Розбірки.
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