Скачать
Понеділок, 01.06.2020
"Слуга народу" хоче заслухати Авакова у Раді
"Слуга народу" хоче заслухати Авакова у Раді
Кабмін ухвалив низку рішень щодо захисту дітей
Кабмін ухвалив низку рішень щодо захисту дітей
Ярмоленко може перейти в Фенербахче
Ярмоленко може перейти в Фенербахче
Жінка та 6-місячна дитина випали з 19-поверху у Харкові
Жінка та 6-місячна дитина випали з 19-поверху у Харкові

На Чернігівщині кількість хворих на коронавірус зросла до 177-ми

На Чернігівщині кількість хворих на коронавірус зросла до 177-ми
16:44 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:За три останні доби на Чернігівщині підтверджено 27 нових випадків інфікування коронавірусом, а їх загальна кількість зросла до 177-ми.

Про це повідомляє Чернігівська облрада.

"Кількість хворих на коронавірусну інфекцію на Чернігівщині зросла до 177 осіб. Протягом минулої доби в області діагностовано ще 7 випадків COVID-19 у місті Чернігові. Усі хворі лікуються амбулаторно", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 68 осіб уже одужали, 6 людей померло, 20 госпіталізовані, 78 хворів лікуються амбулаторно, 5 переведено на лікування за місцем проживання до м. Києва.

Окупанти на Донбасі блокують роботу спостерігачів ОБСЄ

Як повідомляється, за даними ЦГЗ, станом на 1 червня в Україні 24 012 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 718 летальних, 9690 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 340 нових випадків.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Чернігівщина, Хвороба, Коронавірус, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Слуга народу" хоче заслухати Авакова у Раді
02 У Нью-Йорку помер знаменитий художник Крісто
03 Міжнародний день захисту дітей 2020: Google створив святковий дудл
04 Трамп планує оголосити "Антифа" терористичною організацією
05 Экс-президент задекларував 773 млн грн доходів за 2019 рік
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
IKEA планує збільшити асортимент товарів в Україні
IKEA планує збільшити асортимент товарів в Україні
В Італії відкривають головні туристичні атракції
В Італії відкривають головні туристичні атракції
Зеленський закликав не втягувати Україну в американські вибори
Зеленський закликав не втягувати Україну в американські вибори
На Донбасі з початку року від обстрілів постраждали десятеро дітей
На Донбасі з початку року від обстрілів постраждали десятеро дітей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся