На Чернігівщині кількість хворих на коронавірус зросла до 177-ми

Новини України:За три останні доби на Чернігівщині підтверджено 27 нових випадків інфікування коронавірусом, а їх загальна кількість зросла до 177-ми.

Про це повідомляє Чернігівська облрада.

"Кількість хворих на коронавірусну інфекцію на Чернігівщині зросла до 177 осіб. Протягом минулої доби в області діагностовано ще 7 випадків COVID-19 у місті Чернігові. Усі хворі лікуються амбулаторно", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 68 осіб уже одужали, 6 людей померло, 20 госпіталізовані, 78 хворів лікуються амбулаторно, 5 переведено на лікування за місцем проживання до м. Києва.

Як повідомляється, за даними ЦГЗ, станом на 1 червня в Україні 24 012 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 718 летальних, 9690 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 340 нових випадків.