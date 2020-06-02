В Одесі на ринку сталася стрілянина, є поранені

Новини України:Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в Одеській області.

Стрілянина сталася на промтоварному ринку в Одесі, двоє людей поранено.

"Попередньо встановлено, що сьогодні вранці до магазину тканин на промтоварному ринку зайшли невідомі в масках та здійснили кілька пострілів з імовірно травматичної зброї у бік працівників торговельного закладу. В результаті тілесні ушкодження отримали двоє чоловіків", - йдеться у повідомленні.

Поранених доставлено до лікарні, їм надається медична допомога.

"Самі ж правопорушники сіли в свої автомобілі і поїхали геть", - додали у поліції.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини події та особи, які причетні до стрілянини.

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