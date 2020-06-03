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"Справа Хізб ут-Тахрір": окупанти перевели одного з фігурантів у карцер

"Справа Хізб ут-Тахрір": окупанти перевели одного з фігурантів у карцер
00:20 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:Одного з фігурантів Алуштинської “справи Хізб ут-Тахрір” перевели у карцер.

Фігуранта алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір" Руслана Нагаєва перевели у карцер слідчого ізолятора в російському Ростові-на-Дону, повідомив громадському об’єднанню "Кримська солідарність" адвокат Айдер Азаматов, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода". 

"Вдень він накривався ковдрою у камері, тому що було дуже холодно і йому довелося таким чином обігріватися. Ця подія стала підставою для відправки його у карцер. Я впевнений, що наші підзахисні — сильні духом і подібні тортури, а я це розцінюю як тортури, не будуть приводом для того, щоб вони зламалися. Вони будуть продовжувати мирну боротьбу за відстоювання своїх прав", — сказав адвокат.

Азаматов вважає, що обвинувачених у "справі Хізб ут-Тахрір" навмисне розміщують у спецблоках, карцерах і таким чином тиснуть на них.

Адвокат Еміль Курбедінов також повідомляв, що засуджених за сімферопольській "справі Хізб ут-Тахрір" Теймура Абдуллаєва і Еміля Джемаденова понад два місяці утримують в штрафних ізоляторах у колоніях російського міста Славута.

Наприкінці квітня стало відомо, що фігурантів алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір" залишили під вартою до жовтня 2020 року.

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Кримчан затримали російські силовики після обшуків 10 червня 2019 року. ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи проходять в рамках кримінальної справи про "організацію або участь в діяльності терористичної організації" і стосуються релігійної організації "Хізб ут-Тахрір", що заборонена в Росії і на анексованій нею території Криму.

Захисники заарештованих і засуджених у "справах Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

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Росія, Айдер Азаматов, Окупований Крим, Руслан Нагаєв.
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