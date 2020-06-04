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Дисидент Софяник може звернутися до ЄСПЛ щодо дій Росії

Дисидент Софяник може звернутися до ЄСПЛ щодо дій Росії
00:31 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:Дисидент Софяник має підстави для звернення до ЄСПЛ проти Росії.

Плавець-марафонець, дисидент Олег Софяник, який покинув напередодні анексований Крим, має підстави звернутися до Європейського суду з прав людини за фактом трьох порушень його прав з боку російської влади. Про це для видання "Крим.Реалії" заявив український адвокат Сергій Заєць, передає УНН.

"По-перше, питання нав’язаного громадянства. Як пояснив Олег Олексійови, він був змушений отримати російський паспорт, і це правда: починаючи з 2015 року, перебувати на окупованій території без російських документів кримчанам ставало все важче. Без них не можна отримати доступ до банківських, до поштових послуг, не можна офіційно працювати і так далі", — зазначив юрист.

Ще однією підставою для звернення до ЄСПЛ Сергій Заєць назвав обмеження на свободу переміщення Олега Софяника територією України, оскільки російська влада раніше не випускала його з тимчасово окупованого Криму.

"Але третє, більш серйозне порушення — примус громадян України залишати окуповану територію. Для них створюють такі умови, вселяють страх, порушують права людини, щоб вони стали внутрішньо переміщеними особами. Це явище носить масовий характер, і щодо цього однозначно варто звертатися в ЄСПЛ", — сказав Сергій Заєць.

Сам Олег Софяник заявив, що має намір скористатися такою можливістю: "Так, звернутися можна, якщо мені допоможуть юристи і міжнародні організації. З Росією треба боротися і карати її на правовому, судовому рівнях".

Олег Софяник, який 2 червня покинув територію анексованого Криму, повідомляв, що ФСБ Росії заборонила йому в’їзд на півострів, причини він не знає.

Олег Софяник намагався виїхати на материкову частину України з Криму 17 квітня. Але російське прикордонне управління ФСБ не дозволило йому це зробити. Після цього він заявив, що подав заяву про вихід з громадянства Росії. Наприкінці квітня Софяник знову здійснив спробу залишити Крим, однак російська ФСБ не випустила його.

14 листопада 2019 року російські силовики затримували Олега Софяника на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонщиною. До цього він здійснив заплив від мису Лукулл (на заході Криму) до бухти Омега в Севастополі. Відстань у 30 км він подолав за 10 годин — без відпочинку і супроводу. Цей заплив Софяник присвятив 75-річчю депортації кримських татар.

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Олег Софяник — відомий севастопольський плавець-марафонець, рекордсмен Книги рекордів України. Станом на травень 2012 року Софяник здійснив понад 50 марафонських запливів, найдовший з них — через Південно-Китайське море завдовжки 350 км.

Софяник також переплив Середземне море, Мармурове море, протоку Босфор (вздовж і поперек), протоку Дарданелли. Здійснював марафонські запливи на відстань до 100 кілометрів уздовж берегів Криму. Відомий також запливами в холодній воді в зимову пору.

Севастополець є дисидентом. За відмову від служби в армії та громадянства СРСР його примушували до психіатричного лікування.

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Олег Софяник, Росія, ЄСПЛ, Окупований Крим, Сергій Заєць.
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