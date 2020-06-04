Окупанти обстріляли сили ООС під Оріховим та Новгородським

Новини України:За поточну добу жоден з наших воїнів не загинув і не був поранений.

Російські окупаційні війська від початку доби, 4 червня, двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Оріхового та Новгородського. Наразі втрат серед українських військових немає. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

"Від початку поточної доби до 12.30 обліковано два ворожих обстріли на Луганському напрямку. За поточну добу жоден з наших воїнів не загинув і не був поранений", - повідомив речник.

Зокрема, за словами Праути, противник відкривав вогонь вранці з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї біля Оріхового і з кулемета великого калібру – неподалік Новгородського.

Українські військові адекватно відповідали на провокації окупантів, втрати противника уточнюються, повідомив речник.