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На Донеччині арештували чоловіка, який до смерті забив суперника через дівчину

На Донеччині арештували чоловіка, який до смерті забив суперника через дівчину
16:52 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новини України:Досудове розслідування триває.

На Донеччині суд відправив під варту чоловіка, який підозрюється у вбивстві. За версією слідства, підозрюваний вбив іншого чоловіка, який залицявся до його дівчини. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

"Донецький апеляційний суд погодився з принциповою позицією Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури щодо скасування ухвали слідчого судді Дружківського міського суду, якою підозрюваному у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України, обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - сказано у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що увечері 24 квітня 2020 року чоловік перебував у салоні автомобіля "ВАЗ-2171" зі своєю дівчиною, коли йому зателефонував інший її залицяльник та запропонував з’ясувати стосунки.

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Зазначається, що розмова, яка відбувалась неподалік від автівки, швидко переросла у бійку. Нинішній кавалер завдав суперникові численних ударів руками і ногами по голові та тулубу, а побачивши, що жертва не подає ознак життя, поклав тіло до багажника "Жигулів", вивіз за місто та покинув на узбіччі.

"Суд першої інстанції обрав підозрюваному запобіжний захід, не пов'язаний з позбавленням волі, що стало підставою для оскарження його ухвали в апеляційному порядку. Наразі, завдяки послідовній та наполегливій позиції прокуратури, чоловіка взято під варту", - додається у повідомленні.

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Смерть, Вбивство, Арешт, Донеччина.
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