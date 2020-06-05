Скачать
П'ятниця, 05.06.2020
Кличко: У Києві не відкриють ресторани та басейни
Кличко: У Києві не відкриють ресторани та басейни
За період пандемії у столиці захворіли майже 270 дітей
За період пандемії у столиці захворіли майже 270 дітей
Євген Чеберко: Гравець Олександрії занадто картинно впав
Євген Чеберко: Гравець Олександрії занадто картинно впав
Під Радою чоловік здійснив спробу самопідпалу
Під Радою чоловік здійснив спробу самопідпалу

Кличко: У Києві не відкриють ресторани та басейни

Кличко: У Києві не відкриють ресторани та басейни
12:31 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:У Києві поки не відкриватимуть ресторани та басейни.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Уряд дозволив більшості міст, де показники в межах визначених урядом, перейти до наступного етапу послаблення, зокрема, відкрити з 5 червня ресторани і кафе та басейни. У Києві на сьогодні один з трьох показників щодо кількості хворих на 100 тисяч населення перевищує норму та становить 14,9%", - зазначив Кличко.

За його словами, місто не може ризикувати здоров’ям людей і запроваджувати ще більші послаблення.

"Я розумію бізнес, розумію, що йому треба працювати. Але ми ж не хочемо знову повернутися до карантину", - сказав мер.

Ранок у Києві почався із заторів

Він зазначив, що рішення щодо роботи ресторанів і басейнів місто ухвалить окремо, виходячи із ситуації із захворюваністю в найближчі дні.

"Комісія із надзвичайних ситуацій міста розгляне це питання після вихідних, наступного тижня", - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, столиці вже 3 292 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За добу зафіксовано ще хворіло ще 82 людини.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Ресторан, Карантин, Басейн, Київ.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Малюська: Ми невпинно наближаємось до великого розпродажу тюрем
02 Дюрант став акціонером клубу МЛС Філадельфія Юніон
03 Юрій Сьомін: Якщо надійде пропозиція від Динамо — потрібно думати
04 Милованов: Тимошенко кинула МВФ і після цього нам більше не довіряють
05 Паводки у Ємені: загинуло 10 людей
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Netflix відновить роботу над &quot;Відьмаком&quot; після затяжної перерви
Netflix відновить роботу над "Відьмаком" після затяжної перерви
Фонд гарантування завершив виплати вкладникам Кредитпромбанку
Фонд гарантування завершив виплати вкладникам Кредитпромбанку
Нафта Brent торгується вище 40 дол. за барель
Нафта Brent торгується вище 40 дол. за барель
Володимир Остапчук розсекретив свої доходи (Відео)
Володимир Остапчук розсекретив свої доходи (Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся