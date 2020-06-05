Кличко: У Києві не відкриють ресторани та басейни

Новини України:У Києві поки не відкриватимуть ресторани та басейни.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Уряд дозволив більшості міст, де показники в межах визначених урядом, перейти до наступного етапу послаблення, зокрема, відкрити з 5 червня ресторани і кафе та басейни. У Києві на сьогодні один з трьох показників щодо кількості хворих на 100 тисяч населення перевищує норму та становить 14,9%", - зазначив Кличко.

За його словами, місто не може ризикувати здоров’ям людей і запроваджувати ще більші послаблення.

"Я розумію бізнес, розумію, що йому треба працювати. Але ми ж не хочемо знову повернутися до карантину", - сказав мер.

Він зазначив, що рішення щодо роботи ресторанів і басейнів місто ухвалить окремо, виходячи із ситуації із захворюваністю в найближчі дні.

"Комісія із надзвичайних ситуацій міста розгляне це питання після вихідних, наступного тижня", - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, столиці вже 3 292 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За добу зафіксовано ще хворіло ще 82 людини.