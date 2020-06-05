КПВВ на Донбасі готують до відкриття 10 червня

Новини України:Штаб Операції Об'єднаних сил проводить підготовку до відкриття контрольних пунктів пропуску в'їзду-виїзду на Донбасі.

Про це йшлося під час наради щодо протидії поширенню коронавірусу під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба глави держави.

"У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що з 10 червня готуються до відкриття контрольних пунктів в’їзду/виїзду (КПВВ) на лінії розмежування", - ідеться у публікації.

Як повідомлялося, Україна з 22 травня до 22 червня діє адаптивний карантин.

Пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів тимчасово призупинено з 22 березня з метою протидії та недопущення занесення на підконтрольну уряду України територію коронавірусної інфекції. Проте у виняткових випадках за наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних документів на підтвердження дозвіл на перетин лінії розмежування надавався рішенням командування ООС.