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Субота, 06.06.2020
"Як бачимо, вірус не дозволяє розслабитися": на Буковині за добу зафіксували більш ніж 50 випадків COVID-19
"Як бачимо, вірус не дозволяє розслабитися": на Буковині за добу зафіксували більш ніж 50 випадків COVID-19
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"Як бачимо, вірус не дозволяє розслабитися": на Буковині за добу зафіксували більш ніж 50 випадків COVID-19

"Як бачимо, вірус не дозволяє розслабитися": на Буковині за добу зафіксували більш ніж 50 випадків COVID-19
00:24 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:На Буковині за добу зафіксовано понад 50 випадків коронавірусу.

52 нових випадків зараження коронавірусом підтверджено на Буковині 5 червня. Лабораторний центр дослідив 382 зразки. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УНН.

“Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 3571 особу”, — написав голова ОДА.

Він додав, що 29 буковинців сьогодні одужали від COVID-19.

“Як бачимо, вірус не дозволяє розслабитися. Останніми днями число нових випадків трималося у межах чотирьох десятків, а сьогодні знову перевалило за п’ятдесят”, — резюмував Осачук.

Коронавірус в Україні і світі: найважливіше за 5 червня

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 25 963 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 762 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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Коронавірус, Covid-19, Чернівецька область.
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