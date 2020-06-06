"Як бачимо, вірус не дозволяє розслабитися": на Буковині за добу зафіксували більш ніж 50 випадків COVID-19

Новини України:На Буковині за добу зафіксовано понад 50 випадків коронавірусу.

52 нових випадків зараження коронавірусом підтверджено на Буковині 5 червня. Лабораторний центр дослідив 382 зразки. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УНН.

“Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 3571 особу”, — написав голова ОДА.

Він додав, що 29 буковинців сьогодні одужали від COVID-19.

“Як бачимо, вірус не дозволяє розслабитися. Останніми днями число нових випадків трималося у межах чотирьох десятків, а сьогодні знову перевалило за п’ятдесят”, — резюмував Осачук.

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 25 963 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 762 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.