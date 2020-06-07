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На Херсонщині вироблятимуть кавуновий мед

На Херсонщині вироблятимуть кавуновий мед
15:12 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:На Херсонщині у Голопристанському районі відкривається цех із виробництва бекмесу – так званого кавунового меду.

Про це заявив під час брифінгу у межах інформаційного туру для журналістів «Екооздоровлення на Херсонщині» голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Та розмова, яку ми почали минулого року про бекмес (переробку кавунів), цього року отримає продовження вже під час запуску виробництва бекмесу тут, на «Зелених хуторах Таврії». Це так само крафтове виробництво», - зазначив Гусєв.

За його словами, він презентував такий продукт у Києві і зрозумів, що це може зацікавити покупця за межами області.

Як зазначив керівник проєкту «Зелені хутори Таврії» Олександр Долинко, це продукт, який здавна готували на Херсонщині. У його дитинстві, каже, коли цукор був дорогий, смакували саме бекмес.

За словами Долинка, нині бекмес можна робити з кавуна, який не йде на продаж – з однобокого, маленького кавуна. Він такий же солодкий, як і той, що відправляють на реалізацію. «З нього можна робити гроші… Розрізаємо кавун, м’якоть виймаємо, вижимаємо, сік у дека великі зливаємо, і томиться він приблизно зранку до пізньої ночі, потихеньку і випаровується, десь 12 годин. Залишається лише оте, що у нас у банці. Сто відсотків тут – кавун. Це оздоровча річ, не лише смачна. Для тих, у кого цукровий діабет – будь ласка, оце можна, хто хоче схуднути: на 100 грам – 106 калорій, у кого хвороби нирок – це ж кавун, лише «зимовий» кавун», - каже Долинко.

Торік, за словами керівника проєкту, виготовили лише 30 трилітрових бутлів бекмесу. Посмакувати бекмес його виробництва змогли туристи, які відвідували Голопристанщину. А дегустацію, за сприяння голови Херсонської ОДА, провели в одному з київських ресторанів.

У 2020 році працюватиме невеликий цех, де виготовлятимуть в десять разів більше бекмесу. Керівник проєкту «Зелені Хутори Таврії» сподівається, що цю ідею підхоплять і в інших районах Херсонщини, де ростуть кавуни, адже це додатковий заробіток для фермера.

Як зазначив Долинко, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу, він планує у цьому році у цеху виробити першу тонну бекмесу. «Чотири людини матимуть роботу, фермер отримає відсоток за те, що я у нього беру сік, який він просто викидає у землю, після того, як збирає насіння кавуна», - зазначив Долинко.

За його словами, він перемішує різні сорти у бекмес, який виробляє.

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Херсонщина, Виробництво, Бекмес, Кавуновий мед.
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