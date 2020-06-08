Окупанти вкотре порушили режим "тиші": поранили українського військового

У неділю, 7 червня, бойовики обстріляли позиції українських військових в зоні проведення ООС, поранення отримав один український військовий.
Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
Зазначається, що бойовики обстріляли українських військових у Донецькій області з гранатометів.
"Сьогодні, 7 червня, вкотре проігнорувавши мирні домовленості, збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь зі станкових протитанкових гранатометів по позиціях Об'єднаних сил у Донецькій області. У результаті обстрілу один український захисник отримав осколкове поранення", — йдеться в повідомленні на сторінці Штабу в Facebook.
Воїну надали першу медичну допомогу і оперативно евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я задовільний.
Українські військові у відповідь застосували чергові вогневі засоби. Втрати бойовиків уточнюються.