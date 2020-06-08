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Окупанти вкотре порушили режим "тиші": поранили українського військового

Окупанти вкотре порушили режим "тиші": поранили українського військового
02:32 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новини України:Бойовики на Донбасі обстріляли із гранатометів позиції ООС та поранили українського військового.

У неділю, 7 червня, бойовики обстріляли позиції українських військових в зоні проведення ООС, поранення отримав один український військовий.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил. 

Зазначається, що бойовики обстріляли українських військових у Донецькій області з гранатометів.

"Сьогодні, 7 червня, вкотре проігнорувавши мирні домовленості, збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь зі станкових протитанкових гранатометів по позиціях Об'єднаних сил у Донецькій області. У результаті обстрілу один український захисник отримав осколкове поранення", — йдеться в повідомленні на сторінці Штабу в Facebook.

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Воїну надали першу медичну допомогу і оперативно евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я задовільний.

Українські військові у відповідь застосували чергові вогневі засоби. Втрати бойовиків уточнюються.

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Донбас, ОРДЛО, ЗСУ, ООС.
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