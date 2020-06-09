На Черкащині зафіксували 490 випадків COVID-19

Новини України:Станом на 9 червня, на Черкащині зареєстровано 490 інфікованих короновірусом осіб. Про це повідомляє Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ України.

Станом на 9 червня, на Черкащині зареєстровано 490 інфікованих короновірусом осіб. Про це повідомляє Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ України, передає УНН.

"За результатами щоденного моніторингу за захворюваністю на COVID-19, який проводиться фахівцями ДУ "Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ України" повідомляємо, що в області зареєстровано 490 випадків коронавірусної інфекції, 18 хворих померло та 346 хворих одужало.

Захворювання зареєстровані на 20 адмінтериторіях в м. Черкаси, Cміла, Умань, Золотоніському, Городищенському, Кам'янському, Лисянському, Канівському, Смілянському, Маньківському, Черкаському, Уманському, Катеринопільському, Корсунь-Шевченківському, Чорнобаївському, Шполянському, Монастирищенському, Христинівському, Звенигородському та Тальнівському районах", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що за добу досліджено 194 зразки біоматеріалу від хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію, з діагнозом - пневмонія, а також контактні особи, які спілкувалися з хворими з підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції.

Ініціатива належить об’єднанню влади та благодійників “Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19”, основними партнерами якої є обласна держадміністрація, ГО “Молода Черкащина”, Черкаське агентство регіонального розвитку та Благодійна організація “Благодійний фонд ”МХП-Громаді“ (виробник курятини “Наша Ряба”).

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