"Нелегальні парковки повертаються": Стогній розбирався, чому поліція не помічає кримінальних паркувальників

Журналісти програми "Надзвичайні новини" зняли репортаж і перевірили, як в центрі Києва, заплативши всього лише 10 грн, можна нелегально припаркуватися.

Журналіст і телеведучий Костянтин Стогній в черговому випуску програми "Надзвичайні новини" розбирався, чому в Києві досі існують нелегальні парковки, а копи "в упор не помічають" кримінальних паркувальників.

"Нелегальні парковки повертаються. У столиці знову з водіїв збирають побори шахраї. У столиці допомагають заїхати машині, просять за послуги 20 гривень, при цьому нікому не звітують. Називають себе помічниками і відкрито працюють під носом у поліцейських", - розповідає Костянтин Стогній.

Журналіст Ігор Шумик намагався розібратися, що робити водіям і кому платити.

Як виявилося, в центрі Києва продовжують процвітати незаконні парковальні майданчики. Майже на кожній вулиці незрозумілі молоді люди пропонують вільне місце, де поторгувавшись, можна залишити своє авто.

Біля Володимирського ринку так званий "смотрящий" пропонує поставити авто навіть за 10 грн, при цьому не видає жодного розрахункового документа (квитанцію, чек). Паркоматів і банкоматів також не спостерігається. Знімаючи сюжет, журналісти вирішили провести небезпечний експеримент - підхалтурити паркувальниками. Одягнувши спеціальні жилетки, за півгодини журналісти "заробили" до ста грн, але незабаром з'явилися "конкуренти" і почали погрожувати "якимось Артуром".

У Київтранспарксервісі прокоментували ситуацію з паркуванням авто, і відзначили, що всі люди, які проводять неправомірні дії з парковками є шахраями, а виручені кошти не підуть на розвиток інфраструктура міста. Крім того, чиновники постійно звертаються в поліцію і просять навести порядок. А поки існують нелегальні схеми парковок, журналісти рекомендують водіям розплачуватися через термінали або мобільні додатки.

Варто відзначити, що в 2018 році в Україні з'явився новий закон про реформування сфери паркування транспортних засобів, зміну правил паркування і евакуації. Документ передбачає створення законодавчого механізму невідворотності відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів шляхом введення фото-, відеофіксації правопорушень. У Київраді також узгодили правила паркування транспортних засобів на столичних вулицях і парковках.

Зокрема передбачається, що на спеціальних майданчиках для паркування будуть автоматичні в'їзні та виїзні термінали. Також може встановлюватися табло зі змінною інформацією про наявність вільних місць для паркування на в'їзді і система відеоспостереження. За дотриманням правил паркування і оплатою повинні стежити інспектори з паркування.