Скачать
Четвер, 11.06.2020
МОЗ готується до посилення карантину у зв'язку з погіршенням епідситуації в Україні
МОЗ готується до посилення карантину у зв'язку з погіршенням епідситуації в Україні
Пекін запустив шостий супутник для обсервації океанів
Пекін запустив шостий супутник для обсервації океанів
МОК може виключити важку атлетику з програми Олімпійських ігор
МОК може виключити важку атлетику з програми Олімпійських ігор
MONATIK і Віра Брежнєва випустили спільну пісню "Вечериночка" (Відео)
MONATIK і Віра Брежнєва випустили спільну пісню "Вечериночка" (Відео)

"Нелегальні парковки повертаються": Стогній розбирався, чому поліція не помічає кримінальних паркувальників

"Нелегальні парковки повертаються": Стогній розбирався, чому поліція не помічає кримінальних паркувальників
14:09 Сьогодні Телеграф Фото: Скріншот
Журналісти програми "Надзвичайні новини" зняли репортаж і перевірили, як в центрі Києва, заплативши всього лише 10 грн, можна нелегально припаркуватися.

Журналіст і телеведучий Костянтин Стогній в черговому випуску програми "Надзвичайні новини" розбирався, чому в Києві досі існують нелегальні парковки, а копи "в упор не помічають" кримінальних паркувальників.

"Нелегальні парковки повертаються. У столиці знову з водіїв збирають побори шахраї. У столиці допомагають заїхати машині, просять за послуги 20 гривень, при цьому нікому не звітують. Називають себе помічниками і відкрито працюють під носом у поліцейських", - розповідає Костянтин Стогній.

Журналіст Ігор Шумик намагався розібратися, що робити водіям і кому платити.

Як виявилося, в центрі Києва продовжують процвітати незаконні парковальні майданчики. Майже на кожній вулиці незрозумілі молоді люди пропонують вільне місце, де поторгувавшись, можна залишити своє авто.

Біля Володимирського ринку так званий "смотрящий" пропонує поставити авто навіть за 10 грн, при цьому не видає жодного розрахункового документа (квитанцію, чек). Паркоматів і банкоматів також не спостерігається. Знімаючи сюжет, журналісти вирішили провести небезпечний експеримент - підхалтурити паркувальниками. Одягнувши спеціальні жилетки, за півгодини журналісти "заробили" до ста грн, але незабаром з'явилися "конкуренти" і почали погрожувати "якимось Артуром".

У Київтранспарксервісі прокоментували ситуацію з паркуванням авто, і відзначили, що всі люди, які проводять неправомірні дії з парковками є шахраями, а виручені кошти не підуть на розвиток інфраструктура міста. Крім того, чиновники постійно звертаються в поліцію і просять навести порядок. А поки існують нелегальні схеми парковок, журналісти рекомендують водіям розплачуватися через термінали або мобільні додатки.

Варто відзначити, що в 2018 році в Україні з'явився новий закон про реформування сфери паркування транспортних засобів, зміну правил паркування і евакуації. Документ передбачає створення законодавчого механізму невідворотності відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів шляхом введення фото-, відеофіксації правопорушень. У Київраді також узгодили правила паркування транспортних засобів на столичних вулицях і парковках.

Київ зустрічає ранок четверга численними ДТП та заторами

Зокрема передбачається, що на спеціальних майданчиках для паркування будуть автоматичні в'їзні та виїзні термінали. Також може встановлюватися табло зі змінною інформацією про наявність вільних місць для паркування на в'їзді і система відеоспостереження. За дотриманням правил паркування і оплатою повинні стежити інспектори з паркування.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Парковка, Стогний, Київ, Надзвичайні новини.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 5 правил відвідування салону краси після карантину
02 Відомо, коли країни світу відкриють кордони для українців
03 Ростуть ціни на алкоголь і тютюн
04 7 речей, які чоловіки найбільше хочуть в сексі
05 Які знаки Зодіаку, які мають високий рівень інтелекту від природи
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Українці оформили понад 11,5 млн закордонних паспортів всього за три роки
Українці оформили понад 11,5 млн закордонних паспортів всього за три роки
Земельні ділянки в Україні реєструватимуть за новим принципом
Земельні ділянки в Україні реєструватимуть за новим принципом
Поради експертів, щодо вдягання маски у спеку
Поради експертів, щодо вдягання маски у спеку
Найбільші музичні фестивалі світу оголосили про скасування в 2020 році
Найбільші музичні фестивалі світу оголосили про скасування в 2020 році
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся