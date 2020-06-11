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Укрзалізниця відновить рух для 14 приміських потягів

Укрзалізниця відновить рух для 14 приміських потягів
19:34 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Unsplash
Укрзалізниця з 15 червня відновлює рух ще 14 приміських поїздів фастівського, ніжинського та яготинського напрямків. Про це повідомляє УНН.

 Укрзалізниця з 15 червня відновлює рух ще 14 приміських поїздів фастівського, ніжинського та яготинського напрямків. 

"У сполученні Київ — Козятин — Київ курсуватимуть такі приміські поїзди:

- №6202/6008 Козятин — Фастів — Київ, №7032 Фастів — Київ,

- №6070 Тарасівка — Київ, №6014 Фастів — Київ, №6029 Київ — Фастів,

- №6027/6213 Київ — Фастів — Козятин,

- №6035 Київ — Фастів, №6023/6211 Київ — Фастів — Козятин.

Також у сполученні Київ — Ніжин — Київ курсуватимуть такі приміські поїзди:

- №6902 Київ — Ніжин,

- №6915 Ніжин — Київ,

- №6930 Київ — Ніжин,

- №6929 Ніжин — Київ.

У сполученні Київ — Яготин — Київ курсуватимуть такі приміські поїзди:

- №6880 Київ — Яготин,

- №6809 Яготин — Дарниця", - зазначається в повідомленні.

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Окрім того, Укрзалізниця закликає пасажирів бути свідомими та виконувати рекомендації під час проїзду залізничним транспортом: дотримуватися дистанції, вдягати маску, а в разі виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби — залишатися вдома.

Нагадаємо, Укрзалізниця поновила рух поїздів на Вінниччині.

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Укрзалізниця, Маршрути, Потяги, Приміські потяги.
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