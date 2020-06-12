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Ткаченко закликає громадян подорожувати Україною
Ткаченко закликає громадян подорожувати Україною

Ткаченко закликає громадян подорожувати Україною

Ткаченко закликає громадян подорожувати Україною
18:51 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запропонував співвітчизникам узяти участь у програмі Держагентства розвитку туризму "Мандруй Україною". Про це він написав у Facebook.

 "Цього року всі ми задумались над тим, що наша країна сповнена унікальними куточками. Деякі з них нам знайомі, деякі — ні. Деякі вже давно туристично популярні, а деякі, на жаль, маловідомі. Давайте познайомимо одне одного з ними та замотивуємо подорожувати наших друзів та рідних. Коли, як не зараз", — зазначив Ткаченко.

Він підкреслив, що "Мандруй Україною" — масштабний всеукраїнський проєкт, створення якого стало результатом співпраці держави, бізнесу, креативних індустрій та туризму.

"Відкрийте Україну, яку ви любите, для всіх", — закликав глава МКІП.

Водночас він нагадав, що подорожувати потрібно безпечно, з дотриманням усіх вимог МОЗ, та порадив поки обирати ті місця, які не славляться натовпами відвідувачів, а отже – не наражатимуть життя і здоров'я на небезпеку.

Українські міста об’єднаються для популяризування внутрішнього туризму

Ткаченко додав, що його особисто підкорюють та надихають Карпати. "Особливо восени, бо вид на кольорову палітру схилів гір у цей час перехоплює подих. Переконаний, у вас також є місця в Україні, що надихають", – додав він.

Як повідомляв Укрінформ, Кам’янець-Подільський ініціював туристичний проєкт, який стане складником національної програми Держагентства розвитку туризму "Мандруй Україною". Ініціатива має об’єднати міста й туристів, щоб спонукати до подорожей рідною країною.

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Все по темі:

Україна, Олександр Ткаченко, Міністр культури.

Автор:

Телеграф
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