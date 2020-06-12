Окупанти будуть постачати артезіанську воду Криму

Таке рішення допоможе покрити тільки одну шосту частину потреб окупантів. Про це повідомив гендиректор «Води Криму» Володимир Баженов, передає російський Интерфакс.

Окупанти вирішили включити до джерел водопостачання анексованого Криму артезіанську воду зі свердловин.

"Ми завершили перший етап робіт, який дозволяє нам від села Віліно до майданчика недалеко від Сімферополя пригнати артезіанську воду. Це вперше за всю історію міста…", – заявив він.

За його словами, таке рішення допоможе покрити тільки одну шосту частину потреб окупантів.

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, який з'єднує головне річище Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією у 2014 році поставки води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. При цьому екологи звертають увагу, що регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Окупаційна влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.