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У аеропорту "Бориспіль" планують поскорочувати працівників

У аеропорту "Бориспіль" планують поскорочувати працівників
14:16 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Facebook
Міжнародний аеропорт «Бориспіль» планує цього року скорочення працівників на 700 осіб внаслідок падіння доходів летовища через припинення регулярного авіасполучення. Про це заявив генеральний директор державного підприємства «Міжнародний аеропорт Бориспіль» Павло Рябікін під час пресконференції 13 червня в аеропорту, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

"Щодо скорочень, то в кризу ми увійшли з кількісним складом 3700 людей, на вчорашній день чисельність становила 3350 людей, якщо я не помиляюсь. Приблизно 350 - це вакансії, ті, в кого закінчилася угода, пенсіонери. Це була перша хвиля. Зараз ми готуємо зміну структури, яка потягне за собою скорочення чисельності, і плануємо цього року вийти на показник близько 3000 працівників. Це те, що в наших планах і те, що відповідає очікуванням ринку", - сказав Рябікін.

Також він зауважив, що після заборони авіаперевезень у середині березня протягом цих трьох місяців у аеропорту "Бориспіль" все одно були необхідні витрати для забезпечення діяльності, але їх вдалося скоротити орієнтовно вдвічі.

"Можу похвалитись, що нам вдалося скоротити постійні витрати за час карантину з 300 млн грн в місяць до 120 млн в місяць", - сказав Рябікін.

Керівник аеропорту також повідомив, що летовище отримало додаткову кредитну лінію, що дозволило виплачувати скорочену зарплату з розрахунку 2/3 від ставки.

Він додав, що "Бориспіль" отримав від ряду банків зміну умов існуючих кредитних ліній, які дозволяють раніше відкриті інвестиційні кредитні лінії направляти також на здійснення «оборотних» витрат.

"З точки зору нашої операційної готовності здійснювати діяльність у нас проблем немає. З точки зору нашої прибутковості і доходності в майбутньому, то дуже складно будувати якісь плани. Зрозуміло, що зі збільшенням залучення кредитів, у нас значно більше коштів витрачатиметься на погашення цих зобов’язань в майбутньому. Тобто наша прибутковість точно впаде, а що стосується темпів відновлення доходів, то це буде залежати від темпів відновлення пасажиропотоку" - зауважив він.

Рябікін додав, що за прогнозами міжнародних авіаційних організацій, пасажиропотік кінця 2019 року у світі вдасться відновити приблизно в кінці 2023 року.

Директор аеропорту наголосив, що акція дуже глобалізована і поки що складно сказати, як швидко відновлюватиметься українська авіація.

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Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Нині в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин.

Водночас Кабінет міністрів прийняв рішення про відновлення внутрішнього авіаційного сполучення в Україні з 5 червня і міжнародного авіасполучення - з 15 червня.

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Аэропорт, Бориспіль, Скорочення.

Автор:

Телеграф
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