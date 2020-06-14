Намагався накласти на себе руки: житель Харківщини підірвав гранату у руці

"Від вибуху чоловік дістав численних травм... Його доставили в місцеву лікарню.
Зараз медики борються за його життя", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.
Повідомлення про вибух у дворі одного з будинків в Ізюмі надійшло в поліцію о 9:30.
Поліцейські, які приїхали на місце події, встановили, що чоловік жив разом із дружиною. Через хворобу в нього були постійні розлади здоров'я.
У неділю вранці він вийшов у двір будинку і підірвав гранату, яку тримав у руці.
Вирішується питання про кваліфікацію того, що сталося за Кримінальним кодексом України.