Під час оформлення ДТП: у столиці збили жінку-поліцейського

Сьогодні на проспекті Палладіна під час оформлення ДТП збили поліцейську.

Патрульну терміново шпиталізували.

Про це у Telegram повідомляє прес-служба патрульної поліції Києва.

Як зазначається, між автомобілем Nissan та невідомим авто, яке поїхало з місця сталася ДТП. Екіпаж командира роти зупинився для встановлення деталей та оформлення ДТП.

Під час проведення попередніх дій, поліцейська перебувала між службовим автомобілем Mitsubishi Outlander та Nissan. У цей час водій автомобіля Hyundai Santa Fе, не переконавшись у безпечності руху, допустив зіткнення з Nissan, який від удару здійснив наїзд на інспекторку патрульної поліції.

Як повідомляється, патрульну терміново шпиталізували до лікарні з відкритим переломом правої гомілки, закритим перелом лівої гомілки, травмою живота та ЗЧМТ.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі деталі та обставини ДТП.