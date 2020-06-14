Під час пожежі у столиці чоловік вистрибнув з балкону: у квартирі знайшли труп жінки

Чоловік поводив себе агресивно, відштовхнув драбину рятувальників та вистрибнув з балкону.

У Києві чоловік вистрибнув з балкону під час гасіння пожежі, а у квартирі знайшли труп жінки.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у м. Києві.

Пожежа сталася на вул. Михайлівській, 22, що у Шевченківському районі столиці.

"По прибуттю на місце виклику було встановлено, що на 3 поверсі з балкону квартири йде дим, також там знаходиться чоловік. Не гаючи часу, бійці почали встановлювати висувну драбину для порятунку чоловіка, однак той виявляв супротив, не даючи можливості рятувальникам приступити до гасіння пожежі. Він агресивно відштовхував драбину від балкону, що становило пряму загрозу життю вогнеборців, і врешті просто вистрибнув з балкону", - йдеться у повідомленні. Потерпілого одразу було передано медикам в супроводі правоохоронців.

Під час гасіння пожежі в квартирі було виявлено труп жінки.

Обставинами даної події займатимуться правоохоронні органи.

За даними Telegram-каналу "Киев сейчас", тіло жінки було виявлено із ножовими пораненнями.