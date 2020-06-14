Хотіли розібрати гранати: на Одещині внаслідок вибуху поранено п'ятьох осіб

На Одещині, у селі Дачне Біляївського району 5 осіб отримали поранення внаслідок вибуху гранати.

За попередніми даними поліції, троє жителів села принесли додому кілька знайдених у кар’єрі гранат і почали розбирати. Під час маніпуляцій з одним із пристроїв стався вибух.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області, поліцейські встановлюють обставини вибуху.

Попередньо встановлено, що троє жителів села Дачне віком від 23-ох до 29-ти років принесли додому до одного з них кілька знайдених у місцевому кар’єрі гранат РГД-5 і почали розбирати. Під час маніпуляцій з одним із пристроїв стався вибух.

Чоловіки та дві жінки, 1994 та 1949 року народження, які в той час були поряд з ними на подвір’ї, отримали осколкові поранення кінцівок. Їм надається медична допомога.

На місці працюють слідчо-оперативна група поліції та вибухотехніки. Поліцейські вилучили ще дві гранати.

Обставини події встановлюються, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.