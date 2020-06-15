Скачать
Понеділок, 15.06.2020
МОЗ: в Україні вже 31 810 випадків COVID-19, за добу - 656 інфікованих
МОЗ: в Україні вже 31 810 випадків COVID-19, за добу - 656 інфікованих
Відсьогодні Україна поновлює міжнародне авіасполучення: куди та за яких умов
Відсьогодні Україна поновлює міжнародне авіасполучення: куди та за яких умов
Найджел Клаф провів переговори про роботу тренером Бірмінгема
Найджел Клаф провів переговори про роботу тренером Бірмінгема
Катя Осадча вразила своєю стрункістю, позуючи на яхті (Фото)
Катя Осадча вразила своєю стрункістю, позуючи на яхті (Фото)

Бойовики РФ 15 разів обстріляли українські позиції, є поранений

Бойовики РФ 15 разів обстріляли українські позиції, є поранений
07:59 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Агресор обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї. 

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зранку і у вечірній час п’ять разів здійснив обстріли по наших оборонних укріпленнях поблизу Луганського, застосувавши при цьому міномети калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Неподалік населених пунктів Оріхове і Травневе, а також двічі біля Хутора Вільного окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" по два рази опорні пункти українських захисників поблизу Авдіївки та Кам’янки агресор обстріляв з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Також зі станкових і ручних протитанкових гранатометів загарбники вели вогонь неподалік Мар’їнки, а по оборонцях Пісків задіяли снайперську зброю.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення", - повідомили у штабі.

За даними розвідки, 14 червня українські воїни знищили одного російського найманця.

"Від початку поточної доби окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - додали військовослужбовці.

Негода знеструмила 180 населених пунктів у 9 областях України

Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами, резюмували у штабі.

Нагадаємо, бойовики п'яту добу продовжують блокувати роботу КПВВ “Мар’їнка” на Донбасі.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

РФ, Донбас, ЗСУ, ООС, Обстріли.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Коронавірусна статистика: у Канаді від COVID-19 померли вже понад 8 тисяч осіб
02 Немчінов: в Україні є проблеми з приєднанням невеликих міст до більших
03 У МЗС Канади привітали зближення України та НАТО
04 Кулеба: Наступальна дипломатія виб’є у Росії аргумент про "погану" Україну
05 Карантинні обмеження: Австрія продовжила заборону на польоти з України
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Негода знеструмила 180 населених пунктів у 9 областях України
Негода знеструмила 180 населених пунктів у 9 областях України
Туреччина презентує програму безпечного туризму
Туреччина презентує програму безпечного туризму
Франція переходить на черговий етап ослаблення карантину: громадян випустять за кордон
Франція переходить на черговий етап ослаблення карантину: громадян випустять за кордон
У християн починається Петрівський піст: як харчуватися та історія свята
У християн починається Петрівський піст: як харчуватися та історія свята
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся