В Житомирській області жінка намагалась кинутися під потяг з 5-річною донькою

На Житомирщині жінка вирішила кинутися під потяг із 5-річною донькою.

На Житомирщині жінка напідпитку хотіла стрибнути під потяг разом із 5-річною донькою через сварку з родичами.

Про те, що 45-річна жителька Романівського району хоче накласти на себе руки, заявив її брат, який зателефонував на "102", повідомили в ГУНП у Житомирській області.

Чоловік просив поліцейських врятувати обох, оскільки сам фізично не встигав дістатись до них. Правоохоронці були неподалік і вчасно вихопили жінку з дитиною з-під потяга.

У телефонній розмові з братом вона сказала про свій намір і поклала слухавку. Скільки чоловік не намагався знову зв’язатись з нею, жінка більш не відповідала.

Виявилось, що вона покинула телефон у будинку, а сама вирушила у напрямку колій.

"На щастя, ми були неподалік, всього за кілька кілометрів і відразу вирушили туди. Жінку з дитиною ми помітили далеченько від станції, вони рухались по колії. Ми відразу побігли до них", - розповів поліцейський Віталій Ришівський.

Правоохоронець виштовхав їх з колії, де за мить промчав потяг.

"Уже потому ми поговорили з жінкою, яка мала явні ознаки сп’яніння. І вона не стала заперечувати очевидне та підтвердила, що збиралась вбити себе і дитину", - заявив Михайло Пясківський.

Їх обох оглянули лікарі. Дівчинку передали родичам, допоки соціальні служби вирішуватимуть питання її подальшого безпечного виховання.

На жінку поліцейські оформили адміністративні матеріали відразу за кількома статтями. Триває подальша перевірка.