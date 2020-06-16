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Бойовики на Донбасі застосували міномети та гранатомети: багато поранених

Бойовики на Донбасі застосували міномети та гранатомети: багато поранених
07:27 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
За минулу добу окупанти 7 разів порушили режим тиші. Про це йдеться у ранковому зведенні прес-служби ООС.

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Загарбники обстріляли наші позиції із мінометів калібру 82 мм, ПТРК, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські підрозділи діяли адекватно обстановці і вживали необхідних заходів щодо придушення вогневих засобів противника.

Як повідомляється, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" на підступах до Новолуганського російські найманці, у вечірній час, двічі вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог застосував протитанкові ракетні комплекси поблизу Новоселівки Другої. Під обстріли з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили українські захисники неподалік Павлополя. По опорних пунктах у передмісті Авдіївка противник задіяв гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а біля Кам’янки агресор відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Неподалік Мар’їнки окупанти використовували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Внаслідок обстрілів з боку загарбників троє воїнів Об'єднаних сил отримали поранення, а ще один – бойове травмування.

Наші захисники, утримуючи оборону, діяли відважно та дали ворожим підрозділам гідну відсіч. За даними розвідки, минулої доби було поранено трьох окупантів. Відчувши на собі рішучість дій військовослужбовців Збройних Сил України противник припинив свої злочинні наміри.

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Донбас, Бойовики, Обстріл.

Автор:

Телеграф
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