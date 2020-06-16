Скачать
Вівторок, 16.06.2020
Мінфін розробив проєкт Стратегії відомства до 2023 року
Мінфін розробив проєкт Стратегії відомства до 2023 року
ВООЗ: Світ має бути готовий до нової хвилі коронавірусу
ВООЗ: Світ має бути готовий до нової хвилі коронавірусу
The Ring не включив Усика в топ-10 боксерів суперважкої ваги
The Ring не включив Усика в топ-10 боксерів суперважкої ваги
Вілл Сміт зіграє раба у новому трилері "Емансипація"
Вілл Сміт зіграє раба у новому трилері "Емансипація"

Аеропорт Ярославського у Харкові відновив роботу після карантину

Аеропорт Ярославського у Харкові відновив роботу після карантину
13:16 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Міжнародний аеропорт "Харків", що належить відомому українському бізнесменові Олександру Ярославському, відновив роботу з прийому та відправлення авіарейсів. Про це повідомила пресслужба компанії-оператора Міжнародного аеропорту "Харків" New Systems AM групи DCH Ярославського.

У перший же день відновлення польотів після карантину у Міжнародному аеропорту "Харків" відкрилося регулярне сполучення між "першою столицею" України і Києвом.

"15 червня о 22:05 у Міжнародний аеропорт "Харків" прибув перший пасажирський літак після карантинної перерви. Він виконував рейс авіакомпанії Windrose Airlines з Києва. У зворотний шлях літак відправився 16 червня о 7:40", - повідомила пресслужба компанії-оператора Міжнародного аеропорту "Харків" New Systems AM групи DCH Ярославського.

Надалі компанія Windrose Airlines буде щодня виконувати рейси за маршрутом "Київ-Харків-Київ".

"Цей маршрут став першим регулярним напрямком авіакомпанії Windrose Airlines з Харкова. Авіакомпанія розширює географію внутрішніх перельотів, і вже пропонує гнучкий графік рейсів з Києва до Одеси, Дніпра, Львова - по два-три вильоти на день. Шлях з Харкова у ці міста з урахуванням пересадки у Борисполі буде займати близько чотирьох годин", - уточнила пресслужба аеропорту.

Квитки на всі нові рейси вже доступні для покупки на сайтах авіакомпанії та аеропорту, а також через квиткові агентства. Вартість перельотів з Харкова до Києва складає від 836 гривень.

Як уточнили у пресслужбі аеропорту, всі перельоти здійснюються з дотриманням вимог для запобігання поширенню COVID-19 на авіаційному транспорті, у зв'язку з чим пасажирів просять ознайомитися з переліком правил при відвідуванні аеропорту і користуванні повітряним авіатранспортом.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (ЄВРО-2012).

Інвестиції бізнесмена у проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала співставну суму у реконструкцію аеродрому, що йому належить.

Аеропорт Ярославського першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу. Згідно з даними Європейського відділення Міжнародної ради аеропортів (ACI Europe), Міжнародний аеропорт "Харків" за підсумками 2019 року ввійшов до трійки найбільш швидкозростаючих повітряних гаваней європейського континенту серед аеропортів з пасажиропотоком до 5 млн пасажирів у рік.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Харків, Інвестиції, Коронавірус, Олександр Ярославський.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Вагітна Олеся Стефанко у ніжній білизні показала, як підріс її живіт
02 Сила української краси: футболіст Шахтаря одружився на українці (Фото)
03 Суд відправив Стерненко під домашній арешт
04 Арахамія: "Слуга народу" підтримає програму уряду під час голосування в Раді
05 Вперше після карантину Світоліна зіграє на турнірі в Берліні
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На Львівщині вже понад 3 тисячі інфікованих коронавірусом
На Львівщині вже понад 3 тисячі інфікованих коронавірусом
Дві фракції висловилися у Раді на підтримку Стерненка
Дві фракції висловилися у Раді на підтримку Стерненка
Фонд гарантування минулого тижня продав активи банків на 49 мільйонів
Фонд гарантування минулого тижня продав активи банків на 49 мільйонів
Денісова обурена умовами незаконного утримання у Росії понад 5000 українців
Денісова обурена умовами незаконного утримання у Росії понад 5000 українців
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся