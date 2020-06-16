Аеропорт Ярославського у Харкові відновив роботу після карантину

Міжнародний аеропорт "Харків", що належить відомому українському бізнесменові Олександру Ярославському, відновив роботу з прийому та відправлення авіарейсів. Про це повідомила пресслужба компанії-оператора Міжнародного аеропорту "Харків" New Systems AM групи DCH Ярославського.

У перший же день відновлення польотів після карантину у Міжнародному аеропорту "Харків" відкрилося регулярне сполучення між "першою столицею" України і Києвом.

"15 червня о 22:05 у Міжнародний аеропорт "Харків" прибув перший пасажирський літак після карантинної перерви. Він виконував рейс авіакомпанії Windrose Airlines з Києва. У зворотний шлях літак відправився 16 червня о 7:40", - повідомила пресслужба компанії-оператора Міжнародного аеропорту "Харків" New Systems AM групи DCH Ярославського.

Надалі компанія Windrose Airlines буде щодня виконувати рейси за маршрутом "Київ-Харків-Київ".

"Цей маршрут став першим регулярним напрямком авіакомпанії Windrose Airlines з Харкова. Авіакомпанія розширює географію внутрішніх перельотів, і вже пропонує гнучкий графік рейсів з Києва до Одеси, Дніпра, Львова - по два-три вильоти на день. Шлях з Харкова у ці міста з урахуванням пересадки у Борисполі буде займати близько чотирьох годин", - уточнила пресслужба аеропорту.

Квитки на всі нові рейси вже доступні для покупки на сайтах авіакомпанії та аеропорту, а також через квиткові агентства. Вартість перельотів з Харкова до Києва складає від 836 гривень.

Як уточнили у пресслужбі аеропорту, всі перельоти здійснюються з дотриманням вимог для запобігання поширенню COVID-19 на авіаційному транспорті, у зв'язку з чим пасажирів просять ознайомитися з переліком правил при відвідуванні аеропорту і користуванні повітряним авіатранспортом.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (ЄВРО-2012).

Інвестиції бізнесмена у проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала співставну суму у реконструкцію аеродрому, що йому належить.

Аеропорт Ярославського першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу. Згідно з даними Європейського відділення Міжнародної ради аеропортів (ACI Europe), Міжнародний аеропорт "Харків" за підсумками 2019 року ввійшов до трійки найбільш швидкозростаючих повітряних гаваней європейського континенту серед аеропортів з пасажиропотоком до 5 млн пасажирів у рік.