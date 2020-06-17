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Мер Черкас Бондаренко заявляє, що справа проти нього закрита

Мер Черкас Бондаренко заявляє, що справа проти нього закрита
11:20 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що єдине порушене проти нього кримінальне провадження закрите.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, додавши фотокопію офіційного листа з Офісу генерального прокурора.

"Єдине кримінальне провадження, порушене проти мене скандальним експрокурором області Сергієм Овчаренком, закрите. Інших кримінальних проваджень, в яких містяться дані про притягнення мене до кримінальної відповідальності в якості підозрюваного чи обвинуваченого, не встановлено", - йдеться в дописі.

Лист з Офісу генпрокурора він отримав у відповідь на свій запит.

Як повідомляв Укрінформ, виконавчий комітет Черкаської міської ради рішенням від 30 квітня дозволив роботу перукарень, салонів краси, об’єктів спортивної інфраструктури, літніх майданчиків закладів ресторанного господарювання, магазинів з продажу непродовольчих товарів, електротоварів, меблів, книжкової продукції, ринків та ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції та квітів, а також міських парків та скверів і розташованих на їхній території атракціонів.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ухваленого у Черкасах рішення про послаблення карантинних обмежень.

Під час пресконференції 20 травня Зеленський говорив про "некоректну поведінку" Бондаренка у зв'язку з достроковим пом'якшенням карантину в Черкасах попри рішення вищих державних органів. При цьому назвав Черкаського міського голову "бандитом", який "має 19 кримінальних проваджень".

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У відповідь Черкаський міський голова подав позов до Президента України про захист честі та гідності. У позовній заяві зазначено, що Бондаренко вимагає моральної компенсації у сумі 1 грн.

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Конфликт, Зеленский, Анатолий Бондаренко, Мер Черкас, Судове рішення.

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Телеграф
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