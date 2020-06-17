В Одесі розбився легкомоторний літак, є загиблий

Про це інформує відділ комунікації поліції Одеської області.

В Одесі впав легкомоторний літак, є один загиблий. Про це інформує відділ комунікації поліції Одеської області.

“Поліцейські встановлюють обставини надзвичайної події з легкомоторним літаком у Малиновському районі Одеси. Він впав на Овідіопольській дорозі”, — інформують у поліції.

Як вказано, на момент аварії у літаку перебували двоє чоловіків. "Один з них загинув на місці, інший госпіталізований", - вказали у поліції.

Повідомляється, що наразі на місці події працюють правоохоронці. Обставини встановлюються.