У ВООЗ заявили про "науковий прорив" у лікуванні COVID-19

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейєсус відреагував на результати клінічних випробувань стероїдного препарату дексаметазону при лікуванні коронавірусної інфекції у Великій Британії, назвавши їх “науковим проривом”.

За його словами, це перший препарат, який показав зниження смертності серед пацієнтів з COVID-19, яким потрібна штучна вентиляція легень та киснева підтримка.

“Це чудова новина, і я вітаю уряд Великої Британії, Університет Оксфорда, а також багато лікарень та пацієнтів у Великій Британії, які внесли свій внесок у цей важливий науковий прорив”, — сказав Гебрейєсус.

Повідомляється, що дослідження показало, що вживання дексаметазону сприяло зменшенню смертності приблизно на третину людей на ШВЛ, а також на одну п’яту серед осіб, які потребують кисневої підтримки. Проте дія дексаметазону у пацієнтів з більш легкою формою захворювання не була такою ефективною.

Нагадаємо, ВООЗ попереджає про відновлення найбільшої небезпеки COVID-19.