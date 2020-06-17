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Середа, 17.06.2020
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 33 234 випадки коронавірусної хвороби
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 33 234 випадки коронавірусної хвороби
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МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 33 234 випадки коронавірусної хвороби

МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 33 234 випадки коронавірусної хвороби
Оновлено 09:52 Сьогодні Телеграф Telegram-канал МОЗ Фото: Twitter
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

В Україні зафіксовано 33 234 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, на 17 червня (станом на 9:00) в Україні 33 234 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 943 летальні, 14 943 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 758 нових випадків. Загалом проведено 517 995 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1500 випадків;
Волинська область — 1554 випадки;
Дніпропетровська область — 1012 випадків;
Донецька область — 338 випадків;
Житомирська область — 1147 випадків;
Закарпатська область — 1808 випадків;
Запорізька область — 538 випадків;
Івано-Франківська область — 1849 випадків;
Кіровоградська область — 592 випадки;
м. Київ — 4026 випадків;
Київська область — 2078 випадків;
Львівська область — 3227 випадків;
Луганська область — 66 випадків;
Миколаївська область — 323 випадки;
Одеська область — 1158 випадків;
Полтавська область — 281 випадок;
Рівненська область — 2499 випадок;
Сумська область — 230 випадків;
Тернопільська область — 1510 випадків;
Харківська область — 1652 випадки;
Херсонська область — 183 випадки;
Хмельницька область — 577 випадків;
Чернівецька область — 4082 випадки;
Черкаська область — 564 випадки;
Чернігівська область — 440 випадків.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 червня 2020 року до Центру надійшло 1136 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 74653 повідомлення про підозру на COVID-19.

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Все по темі:

МОЗ, Статистика, Регіони, Covid-19, Інфіковані.

Автор:

Телеграф
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