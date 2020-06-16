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Вівторок, 16.06.2020
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Шмигаль: Ніхто не збирається скасовувати ЗНО

Шмигаль: Ніхто не збирається скасовувати ЗНО
Оновлено 20:38 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
В уряді впевнені, що причин скасовувати або ж переносити ЗНО на серпень наразі немає.

Наразі немає підстав для скасування чи перенесення зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Урядовий портал.

"Ніхто не збирається скасовувати ЗНО, і причин для перенесення оцінювання на серпень наразі немає. Якщо такі причини будуть, то Міністерство охорони здоров’я та головний санітарний лікар повідомлять про це", - заявив Прем’єр-міністр.

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За його словами, показники, за яких буде переноситися ЗНО, зрозумілі. Це понад 60 активних хворих на 100 тисяч населення в середньому по Україні та понад 50% областей, де перевищені три загальнонаціональні показники – кількість хворих перевищує 12 на 100 тис. населення, більше ніж 50% завантажених хворими ліжок в опорних лікарнях та охоплення тестуванням менше ніж 12 осіб на 100 тисяч населення.

"Це ті параметри, які можуть спричинити перенесення ЗНО на інший термін. В іншому випадку з 25 червня ми починаємо плановий процес ЗНО", - підсумував Шмигаль.

Як відомо, основна сесія ЗНО в Україні має бути проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року. Так, згідно з оприлюдненим графіком, 25 червня відбудеться тестування з математики, 30 червня - з української мови та літератури, 2 липня - з фізики, 6 липня - з іспанської, німецької та французької мов, 7 липня - з англійської мови, 9 липня - з історії України, 13 липня - з біології, 15 липня - з географії та 17 липня - з хімії.

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Для проведення основної сесії ЗНО Український та регіональні центри оцінювання якості освіти створили 82 890 аудиторій у 5188 пунктах тестування і вже надрукували 1 166 280 зошитів сертифікаційних робіт за вибраними учасниками предметами.

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Кабмин, ЗНО, Вступна кампанія, Денис Шмагаль.

Автор:

Телеграф
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