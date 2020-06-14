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У МОЗ пояснили рішення про скасування пробного ЗНО

У МОЗ пояснили рішення про скасування пробного ЗНО
10:51 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
У зв'язку з серйозним зростанням кількості захворілих на коронавірусну хворобу в Україні було ухвалено рішення щодо скасування проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) в закладах освіти. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“У зв’язку з серйозним зростанням кількості захворюваних, яких ми реєструємо за кожну добу вже кілька днів поспіль, і погіршенням епідеміологічної ситуації, особливо у деяких регіонах в умовах нашого адаптивного карантину, у тій самій Львівській, Закарпатській області, решті областей, у місті Київ, було прийнято рішення щодо скасування проведення пробного ЗНО в закладах освіти. Форма, обрана на сьогодні Міністерством освіти, — це можливість проходження пробного ЗНО дистанційно, онлайн”, — сказав Степанов.

З його слів, тестування буде відбуватись у наступний спосіб — будь-яка дитина може через свій особистий кабінет зайти, отримати відповідну форму, отримати завдання на ЗНО, пройти це ЗНО і відправити потім на перевірку. Якщо нема можливості зробити це через особистий кабінет, дитина повинна пройти до закладу освіти, де планувалось його проходження, там його зустріне інспектор, який передасть йому зошит з формою та всіма завданнями.

Дитина пройде завдання вдома і потім надійшле його на відповідну перевірку.

“Рішення було прийнято у зв’язку з великою кількістю дітей, які зареєструвались на проходження пробного ЗНО... Загалом, за даними Міносвіти, на проходження ЗНО з української мови було зареєстровано близько 190 тис. дітей, по інших предметах — 172 тис.”, — додав міністр.

Нагадаємо, цього тижня Кабінет міністрів скасував пробне ЗНО і залишив кінотеатри закритими через поширення коронавірусу в Україні.

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Все по темі:

МОЗ, Карантин, ЗНО, Максим Степанов, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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