Скачать
Середа, 17.06.2020
Наразі немає жодних підстав, щоб скасовувати ЗНО
Наразі немає жодних підстав, щоб скасовувати ЗНО
Законопроєкт про відсутність депутатів на засіданнях став невідкладним
Законопроєкт про відсутність депутатів на засіданнях став невідкладним
Мілан погодив контракт з німецьким тренером Рангніком
Мілан погодив контракт з німецьким тренером Рангніком
Тіна Кароль продемонструвала стильний образ
Тіна Кароль продемонструвала стильний образ

На Луганщині прийняли рішення про посилення карантину у закладах культури

На Луганщині прийняли рішення про посилення карантину у закладах культури
15:07 Сьогодні Телеграф Укринформ
На засіданні Луганської регіональної комісії з питань ТЕБ і НС прийнято рішення про посилення карантинних заходів в закладах культури. Про це повідомляє пресслужба Луганської облдержадміністрації.

"Як повідомив заступник директора Луганського обласного лабораторного центру МОЗ України Володимир Жданов, за весь час досліджень захворювання на COVID-19 лабораторно підтверджене у 66 осіб, з них у 6 – за минулу добу. На самоізоляції зараз, крім захворілих, перебувають 106 контактних та 416 осіб, яким встановлено мобільний застосунок «Дій вдома». На обсервації – 8", - ідеться в повідомленні.

Тож за результатами обговорення комісія вирішила дозволити діяльність закладів культури за умови здійснення закладом культури контролю за перебуванням не більше ніж однієї особи на 5 кв. метрах площі приміщення, де проводиться захід, та дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра.

Крім того, Головному управлінню Держпродспоживслужби в Луганській області та Головному управлінню Національної поліції в Луганській області запропоновано посилити нагляд за дотриманням санітарного законодавства стосовно організації протиепідемічних заходів у перукарнях та салонах краси, дошкільних закладах та закладах громадського харчування, фізичної культури та спорту, і тих, що надають послуги з розміщення, та під час роботи ринків.

Мер Черкас Бондаренко заявляє, що справа проти нього закрита

Як повідомлялося, в Україні станом на 17 червня лабораторно підтверджено 33 234 випадки зараження коронавірусом, з них за добу 758. Всього в Україні від COVID-19 вилікувалося 14 943 особи, загальна кількість померлих становить 943 людини.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Луганщина, Карантин, Заклади культури.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Україна буде боротися з Росією за місце на Євро-2022
02 Українців попередили про "небезпечне" сонячне затемнення
03 Баварія планує підсилитись захисником королівського клубу
04 У Путіна відреагували на новий статус України в НАТО
05 Ребров вдруге привів "Ференцварош" до чемпіонства Угорщини
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Одесі розбився легкомоторний літак, є загиблий
В Одесі розбився легкомоторний літак, є загиблий
В Україні продовжиться адаптивний карантин до 31 липня
В Україні продовжиться адаптивний карантин до 31 липня
У Шотландії в аеропорту Абердіна зіштовхнулися літаки
У Шотландії в аеропорту Абердіна зіштовхнулися літаки
MARUV випустила кліп на свій новий танцювальний трек I Want You (Відео)
MARUV випустила кліп на свій новий танцювальний трек I Want You (Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся