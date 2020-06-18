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Десять областей України не готові до послаблення карантину

Десять областей України не готові до послаблення карантину
12:02 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
Станом на 18 червня 10 регіонів України та місто Київ не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, поки не готові до послаблення карантину м. Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Чернівецька області.

Зокрема, дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та м. Севастополь відсутні.

Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень у цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжкових місць у медзакладах та низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.

МОЗ проведе масове ІФА-тестування на коронавірус для перевірки населення

Як повідомлялося, нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин. Тобто, обмежувальні заходи поступово пом’якшують в залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

За даними ЦГЗ, на 18 червня (станом на 9:00) в Україні 34 063 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 966 летальних, 15 447 пацієнтів одужали. Загалом проведено 530 442 тестування методом ПЛР.

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Карантин, Україна, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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