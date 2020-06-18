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На Київщині за добу - 40 нових випадків COVID-19

На Київщині за добу - 40 нових випадків COVID-19
12:24 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
У Київській області підтверджено 2118 випадків захворювання на коронавірус, за добу - 40. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області на 10:00 18 червня офіційно підтверджено 2118 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. 171 дитини та 404 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу – 40", - йдеться у повідомленні.

Лабораторно підтверджені випадки:

– в Обухівському р-ні – 261 (м. Обухів - 132, смт. Козин – 25, м. Українка - 40, с. Нещерів – 10, с. Таценки – 8, с. Романків - 5, с. Красне-1 – 7, с. Деремезне – 2, с. Григорівка – 3, с. Красна Слобідка – 5, с. Германівка – 4, с. Матяшівка – 8, с. Перше Травня - 1, с. Халеп’я -1, с. Трипілля – 1, с. Жуківці – 3, с. Гусачівка – 1, с. Старі Безрадичі - 1, с. Витачів – 1, с. Перегонівка -1, с. Сепок – 1, с. Долина – 1);

– у Києво-Святошинському р-ні – 495 (м. Вишневе – 192, с. С. Борщагівка – 60, с. Крюковщина – 42, м. Боярка – 32, с. П. Борщагівка – 47, с. Лісники – 5, с. Гатне – 12, с. Святопетрівське – 21, с. Новосілки – 2, с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 7, с. Шпитьки – 2, с. Тарасівка -18, с. Чайки – 9, с. Нове – 1, с. Кременище – 1, с. Горенка – 1, с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2, с. Гореничі – 4, с. Ходосівка – 3, с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2, с. Віта Поштова – 7, с. Мироцьке – 4, с. Хотів – 5, с. Лука – 2; с. Музичі – 1, с. Лісне -1, с. Чабани – 3);

– у Баришівському р-ні – 55 ( с. Недра - 1; с. Дернівка – 1; с. Лукаші – 15; с. Леляки – 14, с. Селище – 1, с. Бзів – 1, с. Семенівка – 8, с. Волошинівка – 1; с. Паришків – 1, с. Яблуневе - 2, с. Садове - 3, с. Пасічна – 1, с. Борщів -1, с. Лехнівка –5);

– у Білоцерківському р-ні – 13 (с. Іванівка - 1, с. Шкарівка – 1, с. с. Чупира – 1, с. Макіївка – 1, с. М. Вільшанка- 1, с. Фурси-3, м. Узин –5);

– у Бориспільському р-ні – 92 (с. Гора – 7, с. Гнідин – 18, с. Вороньків – 3, с. Проліски – 6, с. Ревне – 6, с. Головурів – 1, с. Лебедин – 1, с. Кийлів – 1, с. Мирне – 1, с. Сулимівка – 2, с. Петропавлівське – 2, с. Вишеньки –15, с. Городище – 2, с. Дударків – 9, с. Щасливе – 2, с. В.Олександрівка – 1; с. М.Олександрівка – 2; с. Перемога – 1; с. Іванків – 1; с. Кучаків - 3, с. Синьківка - 1,с. Мартусівка – 1, с. Глибоке – 5, с. Чубинське -1);

– у Броварському р-ні – 85 (8 – с. Требухів, 16 – Велика Димерка, 24 – с. Зазим’я, 5 - с. Княжичі, 3 – смт Калита, 1 - с. Погреби, 3 – с. Гоголів, 2 – с. Бобрик, 5- с. Мокрець; 3 – c. Заворичі, 3 – с. Шевченкове, с. Залісся -1; с. Літки –1, с. Літочки -1, с. Семиполки – 1, с. Рожівка - 1; с.Плоске – 1, с. Рудне – 1, с. Борщів – 1, с. Головурів – 1, с. Красилівка – 3);

– у Бородянському р-ні – 27 ( смт. Немішаєво - 4; с. Озірщина – 1, смт Клавдієво – 1; с. Загальці – 3; с. Здвижівка – 3; с. Вабля -1; с. Луб’янка –2; с. Козинці – 2, с. Пісківка – 2; с. Мигалки – 1; С. Нове Залісся -1; с. Майданівка – 1, с.Мироцьке - 1, с. Шибене – 2, с. Небрат – 1, с. Бабинці -1);

– у Васильківському р-ні – 57 (с. Рославичі – 3; с. Іванковичі – 1; смт Глеваха – 9; с. Погреби - 2; с. Данилівка - 3; с. М. Салтанівка –1; с. Безп’ятне - 3; c. Кожухівка – 3; с. Ксаверівка – 2, с. Ковалівка – 4; с. Варовичі – 1; с. Зайців – 1; с. Мархалівка -3; с. Зелений Бір – 3; с. Саливінки –2, смт. Гребінки – 1, смт. Калинівка – 1, с. Плесецьке – 1, с. Лубянка – 1, с. Застугна – 1, смт. Васильківка - 1, с. Здорівка – 10);

– у Вишгородському р-ні – 40 (с. Нові Петрівці - 5, с. Старі Петрівці – 4, с. Тарасівщина – 1; с. В. Дубечня - 2; с. Казаровичі -3, с. Синяк – 1, смт Димер – 3; с. Гаврилівка – 2, с. Демидів - 1; с. Лютіж –2; с. Лебедівка – 1; с. Катюжанка – 2; с. Воропаїв – 4, с. Пірново - 3; с. В.Крупіль – 1, с. Абрамівка – 1, с. Новосілки - 4);

– а Іванківському районі - 7 (с. Тетерівське -1; с. Блідча – 1; с. Леонівка – 1, с. Рудня Тальська - 1; с. Мусійки – 1; с. Феневичі - 1, с. Дитятки – 1);

– у Макарівському р-ні – 20 (с. Мостище - 2; с. Березівка - 3; с. Лишня - 1; с. Фасова - 1; с. Гавронщина - 1; с. Вільне - 1, с.Бишів – 4; с.Почепин - 1; с. Мотижин – 2; с. Пашківка – 1, с. Литівка – 1, с. Наливайківка – 1, с.Садки-Строївка - 1);

– у Миронівському р-ні – 34 (с. Маслівка - 2; с. Зеленьки - 4; с. Карапиші - 27; с. Олександрівка - 1);

– у Кагарлицькому р-ні – 38 (с. Слобода – 13; с. Зелений Яр – 5; с. Новосілки - 6; с. Юшки – 6; с. Горохове – 2; с. Панікарча– 1, с. Липовець –1, с. Гребені - 1; с. Черняхів –1; с. Бурти - 1, с. Шубівка - 1);

– у Переяслав-Хмельницькому р-ні – 13 ( с. Пристроми - 3; с. Стовп’яги -1; с. Циблі -2; с. В. Каратуль - 1; с. Ульянівка –2, с Дівички – 2; с. Гайшин -1, с. Виповзки - 1);

– у Поліському р-ні - 2 ( 1 - с. Стещино, 1 – с. Максимовичі);

– у Рокитнянському р-ні - 7 ( 2 – с. Запруддя, 1 – с. Синява, 1- с. Троїцьке, 2 - с. Ольшаниця, с. Острів - 1);

– у Ставищенському р-ні - 9 (с. Гейсиха – 8, с. Кривець - 1);

– у Таращанському р-ні - 2 (с. Лука - 1, с. Ріжки - 1);

– у Згурівському р-ні – 7 (с. Стара Оржиця – 1; с. Мала Березанка - 1; с. Черевки -1, с. Великий Крупіль -1, с. Нова Олександрівка - 1, с. Усівка – 1, с. Жуківка - 1);

– у Богуславському р-ні – 8 (3 - с. Щербашинці, 1 – с. Дибинці, 3 – с. Івки, с. Михайлівка - 1);

– Фастівському р-ні – 11 (с. Червоне - 2, с. Червона Мотовилівка - 3, смт. Борова – 3, с. Триліси – 1, с. Велика Снітинка - 1, с. Мала Снітинка -1);

МОЗ проведе масове ІФА-тестування на коронавірус для перевірки населення

- у Сквирському р-ні – 3 (с. Самгород – 2, с. Великополовецьке - 1);

– у Тетіївському р-ні – 5 (с. Черепин – 1; с. Стадниця – 1, с. Михайлівка – 1, с. Денихівка – 2);

- у Яготинському р-ні – 3 (с. Панфіли – 1, с. Воронівщина – 1, с. Засупоївка - 1)

У м. Біла Церква – 99; смт Баришівка – 6; м. Бровари – 74; м. Бориспіль - 70; смт. Бородянка – 19;

м. Буча – 54; м. Березань - 18; м. Васильків – 34; смт Глеваха – 2; смт. Володарка – 4; м. Вишгород – 35; м. Ірпінь – 111; м. Макарів - 5; м. Фастів – 38; м. Миронівка – 5; смт. Ворзель – 9; смт. Гостомель – 21; смт. Коцюбинське – 50; смт. Ставище – 4; м. Кагарлик – 38; м. Ржищів –3; м. Переяслав - 18; смт. Рокитне – 8; м. Богуслав – 5; м. Яготин – 60; смт. Згурівка – 3; смт. Іванків – 6; м. Тетіїв – 23; м. Славутич - 2.

З них на стаціонарному лікуванні – 253, на самоізоляції – 1865.

Одужали 942 людини (у т.ч. 75 дітей). За час пандемії померли 43 особи.

За період з 14 березня всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 5747 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 43 повідомлення про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 8287 контактними особами.

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Україна, Київ, Столиця, Коонавірус.

Автор:

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