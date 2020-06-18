Завтра, 19 червня в Україні пройдуть дощі, температура до +31°

Найспекотніша погода буде на сході та півночі.

19 червня в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +31°.

Погода в Україні на завтра. На сході практично без опадів, температура вночі до +17°, вдень до +31°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Вночі температура до +14°, вдень до +29°.

На заході України пройдуть дощі. Температура вночі до +15°, вдень до +26°.

У північних областях без опадів. Температура вночі до +19°, вдень до +31°. У центрі місцями пройдуть дощі, температура вночі до +16°, вдень до +30°.

За народним прогнозом, 19 червня - день Іларіона. Якщо дме північний вітер, то влітку буде багато опадів.