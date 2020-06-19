У Києві 3-річна дитина та її мати випали з вікна

У Києві на вул. Івана Мазепи жінка з 3-річною дитиною випали з вікна 4-го поверху.
Мати постраждалої розповіла, що у її доньки була депресія. Про це повідомляє "Обозреватель".
Також, за словами матері, доньку бив її співмешканець.
"Ми дивилися телевізор, я їй їсти приготувала і дитині... Вона в спальні була з дитиною...", – описала жінка останні хвилини перед інцидентом.
Точних даних про стан жінки та її дитини поки немає.
Раніше в місті Ізмаїлі Одеської області з вікна третього поверху житлового будинку випала дворічна дівчинка.