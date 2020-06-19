Зеленський призначив нового главу Вінницької ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Борзова головою Вінницької обласної державної адміністрації. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

“Призначити Борзова Сергія Сергійовича головою Вінницької обласної державної адміністрації”, - зазначається в документі.

Попередньо Президент звільнив Борзова з посади керівника Державного управління справами.

Глава держави також присвоїв Борзову другий ранг державного службовця.

Іншим указом звільнено з посади голови Вінницької ОДА Владислава Скальського.

Як повідомлялося, 12 червня Кабінет Міністрів погодив звільнення Скальського з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації та призначення на цю посаду чинного очільника Державного управління справами Сергія Борзова.

Сергій Борзов від 1 серпня 2019 року очолював Державне управління справами.