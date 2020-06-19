Зеленський призначив нового главу Вінницької ОДА

“Призначити Борзова Сергія Сергійовича головою Вінницької обласної державної адміністрації”, - зазначається в документі.
Попередньо Президент звільнив Борзова з посади керівника Державного управління справами.
Глава держави також присвоїв Борзову другий ранг державного службовця.
Іншим указом звільнено з посади голови Вінницької ОДА Владислава Скальського.
Як повідомлялося, 12 червня Кабінет Міністрів погодив звільнення Скальського з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації та призначення на цю посаду чинного очільника Державного управління справами Сергія Борзова.
Сергій Борзов від 1 серпня 2019 року очолював Державне управління справами.