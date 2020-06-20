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На Закарпатті створюють антикризовий центр

На Закарпатті створюють антикризовий центр
15:29 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
На Закарпатті через зростання захворюваності на COVID-19 в області створюють антикризовий центр, де аналізуватимуть перебіг ситуації в кожному районі та встановлюватимуть причини спалахів. Про це на брифінгу заявив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.

"На Закарпатті створюють антикризовий центр через ріст захворюваності на COVID-19 в області. До його складу входитимуть медики, епідеміологи та представники органів місцевого самоврядування. В центрі аналізуватимуть перебіг ситуації із захворюваністю в кожному районі області, вивчатимуть і встановлюватимуть причини спалахів", - сказав Петров.

За його словами, нині спалахи фіксують в Іршавському, Перечинському, Свалявському і Хустському районах.

Він зазначив, що антикризовий центр звітуватиме щодня про ситуацію із захворюваністю в Закарпатті. Перше засідання антикризового центру відбудеться вже в понеділок, 22 червня.

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Як повідомлялося, протягом минулого тижня в Закарпатській області фіксують різке збільшення кількості хворих на коронавірус. За тиждень область встановила два антирекорди із захворюваності. Зокрема, за добу 19 червня додалося 109 інфікованих осіб. Загалом в регіоні станом на 20 червня підтверджено 2 069 випадків коронавірусу.

В області в 19 червня посилили карантин.

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Пандемия, Закарпаття, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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