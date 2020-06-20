Скачать
Субота, 20.06.2020
Україна отримає від Японії медобладнання на 1,4 млн доларів
Україна отримає від Японії медобладнання на 1,4 млн доларів
На Кіпрі в аеропортах будуть тестувати на COVID-19
На Кіпрі в аеропортах будуть тестувати на COVID-19
WBC може призначити Ф’юрі франчайзинговим чемпіоном
WBC може призначити Ф’юрі франчайзинговим чемпіоном
Вікторія Бекхем узяла кредит, щоб врятувати бізнес
Вікторія Бекхем узяла кредит, щоб врятувати бізнес

Наступного тижня на Одещині запровадять посилені перевірки пляжів

Наступного тижня на Одещині запровадять посилені перевірки пляжів
17:00 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Наступного тижня на Одещині посилюють перевірки пляжів, ринків та закладів громадського харчування щодо дотримання заходів із запобігання поширення коронавірусу. Про це написав у Facebook голова Одеської ОДА Максим Куций.

“Через нестійку епідемічну ситуацію сьогодні було проведено термінове засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій. Наступного тижня на Одещині розпочнуться посилені перевірки пляжів, ринків, закладів громадського харчування та транспорту щодо дотримання заходів із запобігання поширенню коронавірусу. На територіях курортних районів Одеської області буде створено рейдові групи із контролю за дотриманням карантинних норм громадянами, які відвідуватимуть пляжі та бази відпочинку”, — написав Куций.

У столиці перевірили ресторани та кафе на дотримання правил карантину

Нагадаємо, на Одещині шість адміністративних територій області вважаються територіями із значним розповсюдженням коронавірусної хвороби. У двох районах планують запровадити більш жорсткий карантин, а в одному продовжити дію карантину.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Пляжи, Одеса, Одеська область, Перевірки.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 За порушення карантину будуть штрафи до 340 тисяч
02 Угорщина повідомила, що відновлює автобусне сполучення з Україною
03 Кабмін опублікував оновлені правила адаптивного карантину
04 Зйомки серіалу "Друзі" можуть розпочатись у серпні
05 Іран закликають повернутись до виконання ядерної угоди
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Для українських підприємців запускають онлайн-курси
Для українських підприємців запускають онлайн-курси
Ар'єв: Офіс генпрокурора відкрив справу через можливе стеження за Порошенком
Ар'єв: Офіс генпрокурора відкрив справу через можливе стеження за Порошенком
Психіатри обстежили актора Єфремова і визнали осудним
Психіатри обстежили актора Єфремова і визнали осудним
Відома кількість інфікованих медиків в Україні
Відома кількість інфікованих медиків в Україні
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся