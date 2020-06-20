Наступного тижня на Одещині запровадять посилені перевірки пляжів

Наступного тижня на Одещині посилюють перевірки пляжів, ринків та закладів громадського харчування щодо дотримання заходів із запобігання поширення коронавірусу. Про це написав у Facebook голова Одеської ОДА Максим Куций.

“Через нестійку епідемічну ситуацію сьогодні було проведено термінове засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій. Наступного тижня на Одещині розпочнуться посилені перевірки пляжів, ринків, закладів громадського харчування та транспорту щодо дотримання заходів із запобігання поширенню коронавірусу. На територіях курортних районів Одеської області буде створено рейдові групи із контролю за дотриманням карантинних норм громадянами, які відвідуватимуть пляжі та бази відпочинку”, — написав Куций.

Нагадаємо, на Одещині шість адміністративних територій області вважаються територіями із значним розповсюдженням коронавірусної хвороби. У двох районах планують запровадити більш жорсткий карантин, а в одному продовжити дію карантину.