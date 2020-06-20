Окупанти випустили дві авіаційні ракети по Павлополю

Зазначається, що окупанти цілили безпосередньо в напрямку населеного пункту, оскільки ракети є некерованими.
Ракети не спрацювали та впали на землю, внаслідок чого бойові головки відламалися. Українські військові їх знищили.
«Загарбники в черговий раз відкрито продемонстрували ігнорування Мінських домовленостей та вкотре підтвердили своє цинічне та байдуже ставлення до життя і здоров’я мирних мешканців Донбасу», — пишуть у штабі.
Нагадаємо, від початку доби 20 червня бойовики 20 разів порушили режим припинення вогню.