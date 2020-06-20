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Окупанти випустили дві авіаційні ракети по Павлополю

Окупанти випустили дві авіаційні ракети по Павлополю
22:31 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Facebook ООС
Поблизу житлових будинків на околицях Павлополя українські військові виявили дві некеровані авіаційні ракети С-8, випущені окупантами. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що окупанти цілили безпосередньо в напрямку населеного пункту, оскільки ракети є некерованими.

Ракети не спрацювали та впали на землю, внаслідок чого бойові головки відламалися. Українські військові їх знищили.

«Загарбники в черговий раз відкрито продемонстрували ігнорування Мінських домовленостей та вкотре підтвердили своє цинічне та байдуже ставлення до життя і здоров’я мирних мешканців Донбасу», — пишуть у штабі.

Нагадаємо, від початку доби 20 червня бойовики 20 разів порушили режим припинення вогню.

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Донбас, ООС, Обстріл.

Автор:

Телеграф
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