Окупанти випустили дві авіаційні ракети по Павлополю

Поблизу житлових будинків на околицях Павлополя українські військові виявили дві некеровані авіаційні ракети С-8, випущені окупантами. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що окупанти цілили безпосередньо в напрямку населеного пункту, оскільки ракети є некерованими.

Ракети не спрацювали та впали на землю, внаслідок чого бойові головки відламалися. Українські військові їх знищили.

«Загарбники в черговий раз відкрито продемонстрували ігнорування Мінських домовленостей та вкотре підтвердили своє цинічне та байдуже ставлення до життя і здоров’я мирних мешканців Донбасу», — пишуть у штабі.

Нагадаємо, від початку доби 20 червня бойовики 20 разів порушили режим припинення вогню.