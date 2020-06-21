В Київській області готуються посилити карантин

На Київщині продовжує активно рости число нових випадків коронавірусу. Керівництво області планує збільшити карантинні заходи.

Карантинні заходи в Київській області можуть посилити через погіршення епідеміологічної ситуації з COVID-19, повідомив глава Київської облдержадміністрації Василь Володін.

"За останній тиждень щоденні показники в країні збільшилися майже вдвічі. У Київській області поки понад 2 тис. хворих COVID-19. З них 173 - діти. Кількість пацієнтів інфекційних відділень збільшується. У стаціонарі - кожен четвертий інфікований. Уже померли 46 осіб. Далеко не всі вони похилого віку. Частина з них - це люди середнього віку, які не мали проблем зі здоров'ям до епідемії", - йдеться в зверненні Володіна, опублікованому в суботу на сайті ОДА.

Він підкреслив, що показник інцидентності в області впритул наблизився до критичної позначки 12.

"До посилення карантинних заходів залишилося добрати 0,03%. Тому потрібно враховувати, що карантині заходи можуть бути посилені в будь-який момент", - резюмував Володін.