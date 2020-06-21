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Майже сотня населених пунктів в Україні постраждала від негоди

Майже сотня населених пунктів в Україні постраждала від негоди
09:40 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Станом на 7:00 неділі внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 89 населених пунктів у 5 областях.

У результаті ускладнення погодних умов станом на ранок неділі знеструмлено 89 населених пунктів у Донецькій, Житомирській, Сумській, Чернігівській і Чернівецькій областях України, крім того замулені і підтоплені садиби, будівлі і інфраструктура, повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій .

"Станом на 7.00 21 червня в результаті ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 89 населених пунктів у 5 областях, а саме: Житомирська - 30, Донецька - 27, Чернігівська - 18, Чернівецька - 7 і Сумська - 7", - йдеться у зведенні, на офіційному сайті ДСНС у неділю вранці.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Також повідомляється, що 20 червня на території 5 областей (Тернопільська, Волинська, Івано-Франківська, Одеська та Чернівецька) внаслідок негоди (інтенсивний дощ, пориви вітру) сталося замулення 10 приватних дворів, підтоплено 23 підвальних приміщення, 13 колодязів, 11 домогосподарств і 1 гараж, частково пошкоджено дахи 2 будівель, в Івано-Франківській області на дорогах місцевого значення (Гринява-Голошина і Кохан-Перехресне) відбулися два зсуви.

"Жертв і постраждалих немає", - наголосили рятувальники.

Підрозділами ДСНС відкачано 1 тис 613 куб. м води. Всього до робіт залучалось 39 людей та 14 одиниць техніки, з них від ДСНС 32 працівники особового складу і 10 одиниць техніки.

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Все по темі:

Шторм, Донецка область, Сумська область, Житомирська область, Негода, Вітер, Чернігівська область, Чернівецька область.

Автор:

Телеграф
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