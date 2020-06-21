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В Києві - майже сотня жертв COVID-19

В Києві - майже сотня жертв COVID-19
12:29 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Facebook
В столиці зафіксували 4325 випадків захворювання на COVID-19, 98 жителів Києва померли.

Минулої доби у 73 жителів Києва виявили коронавірус, одна людина померла.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 73 людини. Один випадок – летальний", - повідомив він.

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Він уточнив, серед тих, що захворіли, – 41 жінка, 28 чоловіків і четверо дітей. До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів, інші – на самоізоляції. Найбільше випадків захворювання виявили у Шевченківському районі – 15, у Святошинському і Дніпровському – по 12, у Печерському – 10 випадків.

Кличко додав, що на сьогодні в столиці вже 4325 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, 98 жителів Києва померли.

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Все по темі:

Виталий Кличко, КМДА, Covid-19, Кихв.

Автор:

Телеграф
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