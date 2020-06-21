В МОЗ розповіли, скільки відсотків українців хворіють COVID-19

Від усієї кількості хворих на Covid-19 Україні 17 відсотків – саме медичні працівники. Про це на брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов.

"У нашій державі відзначається День медпрацівника. І на жаль, за весь час пандемії в Україні захворіло (на Covid-19 – ред.) 5998 медичних працівників. Тобто, 17 відсотків всіх хворих на коронавірус в Україні – саме медпрацівники", - сказав Степанов.

За його словами, за минулу добу на Covid-19 захворіло 48 медпрацівників.

Водночас глава МОЗ України підкреслив, що за весь час пандемії Covid-19 від цієї хвороби одужало 3639 медпрацівників.

Як відомо, станом на 21 червня в Україні лабораторно підтверджені 36 560 випадків COVID-19, за добу - 735 нових.

Сьогодні в Україні відзначають День медичного працівника. Це професійне свято встановлене згідно з Указом Президента від 3 червня 1994 року і відзначається щорічно, в третю неділю червня.